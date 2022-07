TANGUAY, Michel



À Québec, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie qui a marqué sa vie, est décédé monsieur Michel Tanguay le 16 mai 2022. Il était le fils de feu monsieur Philémon Tanguay et de feu madame Marie-Blanche Huot de Château-Richer.Il laisse dans le deuil sa fille bien-aimée qu'il appelle avec beaucoup d'affection son Chaton Marie-Hélène et son mari François Duchesne ; sa soeur et ses frères : Denise (Denis Jobidon), Mario (Constance Chartier) et André (Sylvie Hardy) ; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil d'excellents amis qui l'ont accompagné depuis plus de 45 ans: son grand chum du CEGEP de Jonquière, Adrien Champagne ainsi que son épouse Sylvie ; son filleul Hugo Brochu ainsi que sa mère Denyse Vigneault et son frère Karl, de fidèles amis ; ses adorables premiers voisins : Claire Lavoie et Michel Sawyer ; de bons collègues de travail devenus de véritables amis : Guy Laliberté, Nicole Gravel, sans compter une chère amie de France connue en 1980 lors de ses stages d'études en neurologie Monique Orso ; à tous et toutes un Grand et Immense Merci. Également des ami(e)s dont Isabelle Chayer, Christiane Leclerc, France Beauchesne, Andrée Quenneville, Marie-Ève Déry et David Pineault, Carmen Perron, Denis Carrier et Alain Berniard, Robert Vallières, Josée Pelletier et Sylvain Cloutier. La famille recevra les condoléances au, de 9h à 10h45.De plus, il est important de remercier pour leur travail professionnel ainsi que leur amitié le Dr Yves Houle médecin de famille-omnipraticien, le Dr Jean Mailhot spécialiste, également pour le travail professionnel et d'exception de M. Claude Rouleau ostéopathe-physiothérapeute, de M. Michel Chartrand massothérapeute-orthothérapeute et Me Marc Gaucher avocat. Merci d'avoir été présents dans sa vie! En espérant que personne ne sera oublié alors svp soyez de fait associés à ces remerciements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Tél. : 418 524-2626, www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.