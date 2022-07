BOUTIN, Élianne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 juin 2022 à l'âge de 82 ans est décédée madame Élianne Boutin conjointe de monsieur Michel Caron. Fille de feu dame Régina Laflamme et de feu monsieur Herman Boutin, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Jean-Pierre (Dominique Gamache), Yves (Manon Malaison) et Mario Martineau (Nancy Fiset); ses petits-enfants: Jonathan, Jessica (Mathieu Babineau), Annick, Christopher (Maryline Gatien), ainsi que son arrière-petit-fils Liam; ses frères: Gaétan, Alcide et Fernand Boutin (Jeannie Ferguson). En plus de ses parents, elle est également allée rejoindre ses autres frères et sœurs et leur conjoint(e), le père de ses enfants Romain Martineau, plusieurs parents et proches. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Caron et de la famille Martineau, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.