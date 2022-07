DEFOY, Yves



Après une longue bataille, à son domicile, le 7 janvier 2022, à l'âge de 68 ans, accompagné par l'amour de sa vie Francine, est décédé monsieur Yves Defoy. Il était le fils de feu monsieur Delpé Defoy et de feu dame Annette Pichette. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée: Francine Sauvageau Defoy; sa fille tant aimée: Marie-Philippe (Luc Dumas); sa petite fille: Brittany Mathieu; ses sœurs et ses frères: Lise (Bernard Tremblay), feu Gaston, feu Claude (Ginette Toussaint), feu Jacques, Francine (EddyGodin), Gilles, feu Denis et Mario (Hélène Thibault); ses belles-sœurs et ses beau-frères: Nicole Sauvageau (feu Jean-Claude Paquet), Lynda Sauvageau (feu Yves Berrouard, Jean Cardinal) et Gaétan Sauvageau (Line Gauthier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Sont également affectés par son départ la grande famille Le carrossier Yves Defoy Inc. (Honda Charlesbourg). La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 14hLa famille tient à remercier l'équipe du CLSC de La Jacques-Cartier, spécialement au docteure Michelle Lavoie ainsi que l'infirmière Karine Lamonde pour leur grande gentillesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1188, rue union, bureau 412, Montréal, QC. H3B 0E5, https://cancer.ca/fr/