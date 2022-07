PETITCLERC, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Petitclerc, époux de feu madame Danielle (Dany) Chassé, fils de feu monsieur Victor Petitclerc et de feu madame Simone Lemay. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils: Vic (Mélanie) et Cédric (Julia Petitclerc); ses petits-enfants: Miguel, Donovan, Justin, Jason, Amélia, Tom et Sam; ses frères et soeurs: feu Aline (Guy Saindon), Louise-Andrée (Aline Couture), Colette (feu Tony Hodder), feu Pierre, Nicole (Maurice), Marcel (Ghislaine Gagné), Michel, Pierrette et feu Jacques (Diane Bureau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chassé: Gaétan (Lucienne Dubé), Yvon, Diane, Lisette (Yvon Pineault), Ginette, Gaston (Francine Bourbeau), Denis (Sylvie Pineault) et Madeleine (Donald Lavoie); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/.