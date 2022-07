CHABOT, Pierre



À Saint-Léon-de-Standon, le 28 juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Pierre Chabot, époux de feu Suzanne Corriveau, fils de feu Louis Chabot et de feu Marie-Louise Côté. Il demeurait à Saint-Odilon. Il laisse dans le deuil son fils Stéphane et ses petites-filles: Gabrielle et Laurie. Il était le frère de feu Thérèse (feu Léo Montminy), Théodore, feu Léonard (Ange-Aimée Vallières), Céline (feu Jean-Luc Montminy), feu Alexandre (feu Solange Chabot), feu Julien (feu Thérèse Couture), Gilles, feu Maurice, Lucie et feu François. Il était le beau-frère de feu Liliane, feu Robert (feu Yvonne Brochu), feu Gilberte, feu Gisèle (feu Marcel Nadeau), feu Denise (feu Raymond Couture), Sylvio (Irène Polson), Colette (feu Clément Ferland), feu Louisa (feu Roger Arpin), feu Richard (Nicole Delage) et feu Jean-Yves. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La direction a été confiée à la