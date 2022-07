GRAVEL, Laurette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Laurette Gravel, épouse de feu monsieur Marc Bélanger, fille de feu Jeanne d'Arc Perron et de feu Louis-Jean Gravel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 8 juillet 2022, de 19h à 22h et, de 9h à 11h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marco (Sophie Mireault) et Annie (Carl Haddad); ses petits-enfants : Francesca, Maxime, William et Andrew; ses arrière-petits-enfants : Mathis, Maïka et Matheo; ses frères et ses soeurs : feu Rosaire, Normande, Guy (Christiane), Raymonde, Francine (Yvon), Diane, Rena, Odile, Jean-Louis (Édith), Aldé (Colette) et Guylaine; sa belle-soeur Berthe Robichaud Bélanger; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel d'hémato-oncologie et l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialement au Dre Stéphanie Cloutier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.