MORIN, Yvon



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière le 23 juin 2022, est décédé à l'âge de 90 ans et 10 mois M. Yvon Morin, époux de Mme Alice Chénard; fils de feu Mme Yvonne Lapointe et de feu M. Joseph Évariste Morin. Il demeurait autrefois à Sainte-Hélène, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 juillet de 19 h à 22 h et le samedi 9 juillet de 9 h à 10 h 50. Le service religieux sera célébré le samedi 9 juillet 2022 à 11 h, en l'église de Sainte-Hélène, suivi de la mise en niche au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Il est allé rejoindre son fils Guy, ses parents ainsi que ses frères et sœur : Rachel, Clément (Thérèse Chénard), Fernando et Benoit. Il laisse dans le deuil son épouse, Alice, ses enfants : Huguette et Martin (Jacynthe Laroche), sa belle-fille, Noline Lavoie; ses petits-enfants : Dany (Chloé Boissonneault-Dupont), Alexandre (Geneviève Hénault), Marie-Ève (Pier-Emmanuel Jolicoeur), Frédéric et Olivier; ses arrière-petits-enfants : Léa-Rose, Charles et Olivia. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Bertrand (Angela Sirois), Aurore (feu Jean-Marie Pelletier), Georgette (Elmour Lavoie), Rosaire (Céline Roy); ses belles-sœurs : Madeleine Lajoie et Marguerite Brousseau ainsi que les neveux et nièces de son filleul Mario. Un sincère merci aux médecins et à tout le personnel qui l'ont accompagné durant son séjour à l'hôpital. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la