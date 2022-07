Paulin Moisan





À l'hôpital de CHUL de Québec, le 21 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paulin Moisan, fondateur de BMR Paulin Moisan inc, époux de feu madame Thérèse Dion Moisan, fils de feu monsieur Xavier moisan et de feu dame Alice Plamondon. Il demeurait à Saint-Raymond.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lasuivi de l'inhumation au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à laCoopérative funéraire de la Rive Nord.Monsieur Moisan laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Louise Gilbert), Lise (Michel Paquet), François (Guylaine Alain), Bernard (Louise Julien) et Sophie (Martin Ratté); ses petits-enfants : Guillaume (Alexandra Duchesne), Xavier (Audrey Latulippe), Mélissa (Annie Tremblay), Émilie (Pascal Deroy), Gino (José Plamondon), Sandra, Marianne (Jean-Philippe Roy), Véronique (Maxime Voyer), Jade (Gabriel Gingras), Mathieu (Audrey Gauvin) et Julien (Augustine Moisan); ses arrière-petits-enfants : Olivia, Angélina, Florence, Mathilde, Charlie, Robin, Jayke et Liam; ses frères et sœurs de la famille; feu Alexis (feu Jeanne Giguère), feu Adrienne (feu Alfred Paradis), feu Jean-Claude (feu Irène Parent), feu Arthur (Madeleine Alain), feu Laurence, feu Roger (feu Gérarda Genois), feu Antonio (Hilda Gagnon), feu André (Denise Delisle), Louise (feu Yves Bussières) et Wilfrid (Nicole Hardy, feu Marcelle Germain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : Louiselle (feu Philippe Renaud), feu André (Alice Lavoie), feu Annette (Marcel Jobin), Héléna (feu Yvon Plamondon), feu Ghislain (feu Denise Denis), Monique (feu Jean-Louis Alain) Pierrette (Jean-Noël Jobin), Jean-Guy (Monique Plamondon), Pierre (Danielle Pouliot) feu Denise et feu Lucie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille adresse des remerciements spéciaux au personnel de la résidence Humanitae, aux préposés du CHSLD Pont-Rouge, ainsi qu'au Docteur Nancy Cameron pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé de Portneuf. https://fsssp.ca