MALKY, Stéphane



À l'hôpital de St-Georges de Beauce, le 7 décembre est décédé Monsieur Stéphane Malky, fils de feu Gordon Malky et de feu Judith Gauthier. Il laisse dans le deuil sa soeur Johanne (Bernard), ses neveux et nièces: Kathleen (et son fils Andrew), Dominic (Annie-Claude Thiboutot), ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h.La famille remercie le CLSC La Guadeloupe pour les bons services à domicile, de même que le personnel du 1er étage de l'hôpital de St-Georges pour la qualité des soins prodigués.