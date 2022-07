COLLIN, Jean-Paul



Jean D'OrmessonAu Grey Nuns Hospital à Edmonton, le 23 avril 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Collin, fils de feu madame Yvonne Tremblay et de feu monsieur Jean-Baptiste Collin. Il demeurait à Sherwood Park en Alberta.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.Ses cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-L'Incarnation du cimetière St-Charles. Il était le père de Johanne (Jacques Blouin), feu Nancy et Stevens (France de la Durantaye). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Stéphanie (Marc-André Imbeault), Marie-Claude (Nicolas Dubé-Tourigny), Isabelle (François Paquette), François (Karine Gauthier-Deschênes), Jean-Michel, Paul-André, Waneysa, Amanda (Christopher Bazzarelli), Alex (Joëlle Bertrand-Danjou) et Carol-Ann (Ludovyk Allard); ses arrière-petits-enfants : Milan, Jordan, Alexie et Hannah; sa sœur Laurette; ses frères André et Jean-Guy; les membres de la famille Bolduc : Gisèle (feu Benoît Savard) dont il était très proche, Jeannine (feu André Bolduc), Claudette (Claude Girard), Denise et Francine (Jean-Pierre Castilloux); sa filleule Mélanie Savard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il a rejoint ses frères, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédé ainsi que la mère de ses enfants, feu Gemma Bolduc. Un sincère remerciement à sa petite-fille Waneysa pour sa présence et son soutien dans les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.