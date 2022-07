HARVEY, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 juin 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jacques Harvey, époux de madame Diane Bouchard. Il était le fils de feu José Harvey et de feu Zélia Boudreault. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 9 juillet de 18h à 21h età compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité, rue du Fargy.Monsieur laisse dans le deuil son épouse madame Diane Bouchard; ses enfants: Julie (Jean Philippe Paré), Isabelle et Patrick; ses petits-enfants: Marguerite, Elliott et Lily-Rose Paré ainsi que Milo Côté; ses frères et sœurs: Ghislain (Raymonde Lamontagne), Charles (feu Michèle Gagnon), Claudette (feu Gilles Cinq-Mars), Lisette, Claude (feu Marielle Gauthier, Mado Vachon), Ghislaine, Marie-France (feu André Provost), Johanne (Richard Gagnon), Alain (Majo Chrétien) et sa belle-sœur Marianne Dallaire (feu Raymond Harvey); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: P.-Michel (Lina Bond), Jacques (Doris Gaudreault), Marc (Danielle Gamache) et André (Martine Laforest); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raymonde (feu Pierre Paradis). La famille tient à remercier spécialement le personnel hospitalier du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, Catherine Genest infirmière du CLSC Orléans et Maxime Bélanger infirmier-pivot, pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca