EMOND DESJARDINS, Yolande



Au CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yolande Emond, épouse de feu monsieur Marc Desjardins, fille de feu madame Laure-Emma Drolet et de feu monsieur Jules Emond. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Alain Paquet), Marc (Nathalie Pouliot); ainsi que ses petits-enfants: Alexandre (Marjolaine Cazes), Philippe (Anne-Marie Simard), Maude et Hugo. Elle laisse également dans la tristesse de son départ ses frères et ses soeurs: Colette (feu Gaston Gagné), Pierrette (André Plante), Suzanne (feu Gilles Blouin), Céline (Alain Denis), Michel (Marie Bertrand), Jacques (Pierrette Cardinal), Louise (Guy Richard) (feu Jean-Claude Lemoine), Jean-Marc (Line Hawkins); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Desjardins: Jeannette (feu Marcel Brunelle) et Marcel (feu Janine Savard) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.