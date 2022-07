LACROIX, Serge



AU CHUL de Québec, le 5 juin 2022, est décédé, à l'âge de 80 ans, monsieur Serge Lacroix. Il était le fils de feu madame Anita Blondeau et de feu monsieur Hector Lacroix. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean-Claude, Fernand (Éveline Cantin), feu Laurent (Lise Linteau), Michel (feu Louisette Giguère), feu Pierrette, feu Lise (feu Jacques Raby), Diane et son frère adoptif feu Léandre Marceau (Gisèle Paquin). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa sœur Diane: Patrick, Pierre, Nikolas et David Beaudoin. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille a confié monsieur Lacroix auLa famille recevra les condoléancesde 14h à 15h etLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués, le respect et l'empathie démontré à monsieur Lacroix. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer du Québec.