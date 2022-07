MAILHOT, Pierre



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 1er juin 2022, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Pierre Mailhot, époux de madame Murielle Thomassin depuis les 46 dernières années, fils de feu madame Yvette Delisle et de feu monsieur Jean-Marie Mailhot. Il demeurait à Québec, où il a fait carrière en tant qu'enseignant.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 15 juillet 2022, de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Le port du masque est recommandé. L'inhumation se fera le samedi 23 juillet à 13 h 30 au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il laisse dans le deuil son épouse Murielle; ses enfants Mathieu (Amélie Michaud), Diane, Sylvie et Annie; la mère de ses trois filles Lyse Lemieux; sa petite-fille Sara; sa sœur et son frère : Gisèle (Julien Nolet) et Michel (Rita Gallant); sa belle-sœur et ses beaux-frères : Aline (Roger Morin), René (Louise Chenard), Claude (Hélène Guillot) et Clermont (Jocelyne Pelletier), ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses sœurs : Pierrette (feu Roger Giroux) et Louise (feu Gaston Barbeau); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gilberte (feu Roger Vallée), Fernande (feu Marcel Pascal), Simone (feu Grégoire Morin), Marie-Claire (feu Émilien Guillot), Raymond (feu Pauline Petitclerc), Claudette (feu Pierre Leclerc) et Jacques (feu Mariette Falardeau). La famille tient également à remercier toutes les personnes qui ont accompagné Pierre par leurs gestes, leurs attentions et leurs présences jusqu'à ses derniers moments. Un merci tout spécial au Dr Jean-François Côté et son équipe pour le soutien exceptionnel lors du séjour de Pierre au CHUL de Québec. La famille souligne également le travail et le réconfort qu'ont apporté les membres de l'équipe du CHSLD de Limoilou. Un grand merci à tous! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche à l'organisme Diavie (Les Diabétiques de Québec) ou la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.