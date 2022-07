FISET, Brigitte



Au CHSLD Pont-Rouge, le 6 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Brigitte Fiset. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Fiset et de feu madame Marie-Louise Chevalier. Elle demeurait à Donnacona et était originaire de St-Basile. La famille recevra les condoléances,à compter de 9h oùMadame Fiset laisse dans le deuil ses filles: Linda (André Mongeon) et Josée; ses petits-enfants: Julie Laflamme (Alex Barbeau), Jocelyn Laflamme (Karine Jacques), Gabriel Laflamme et Simon Laflamme (Laurie Perron); ses arrière-petits-enfants: Jiane et feu Félix Laflamme, Raphaël et Nathan Laflamme-Barbeau; ses frères et soeurs: feu Wellie, feu Bertha ( feu Jean-Guy Lefebvre), feu Florence (feu Alfred Gauthier), feu Jean-Marc, Florent (Huguette Hamel), Donat, feu Jeanne-d'Arc, feu Rita (feu Philippe Lapierre), feu Micheline, feu Albert ainsi que les membres de la famille Gauthier: André Gauthier, Gabrielle Langlois (feu Donat Gauthier), feu Claude Gauthier (feu Jeannine Thibodeau), Gaétan et Henri-Paul Laflamme, ses filleuls, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffrey Hale, du CHSLD de St-Raymond et le CHSLD Pont-Rouge pour les bons soins prodigués ainsi qu'à tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5 T: 418-687-6084 fondation@michel-sarrazin.ca ou La Société canadienne du cancer ou autres. La direction des Funérailles a été confiée à la