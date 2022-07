CORRIVEAU, Thérèse Breton



À l'Hôpital St-François D'Assise (CHU de Québec), le 4 juin 2022, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Thérèse Breton, épouse de feu monsieur Léo-Jules Corriveau. Elle était la fille de feu Joseph Breton et de feu Marie-Anne Roy. Native de Saint-Vallier, elle demeurait à Cap-Rouge. La famille accueillera parents et ami(e)s àjour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Denis (Louise Latulippe), ses petits-enfants :Yohann (Diana), Claudia (Marc), Étienne (Geneviève), ses arrière-petits-enfants : Livia, Léa, Alexis, Édouard et Rafaël, sa fille Louise (Jean-Claude Minier), son petit-fils : François (Geneviève), ses arrière-petits-enfants : Victor, Antoine et Daphné,les beaux-enfants de Louise, Julie, Jean-Philippe (Isabelle) et Joëlle-Élisabeth Minier et leur famille, ses sœurs : Marie-Paule (feu Jean-Paul Rochefort), Françoise (feu Édouard Roy) et Hélène, son frère Albéric (Thérèse Desautel), son neveu Claude Roy (Guylaine) et sa famille, ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don à la Fabrique de Saint-Vallier, 367, rue de l'Église, Saint-Vallier (Qc) G0R 4J0. La direction des funérailles a été confiée à la