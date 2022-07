PLANTE, Ghislaine Viger



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 3 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Ghislaine Viger, épouse de feu monsieur Léonard Plante. Elle était la fille de feu dame Marie-Anna Boutin et de feu monsieur Ferdinand Viger. Elle demeurait à Québec.Une prière sera célébrée ultérieurement au Cimetière de la Guadeloupe où ses cendres iront reposer auprès de son époux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (René Blais), Marline (Claude Rodrigue) et Marco (Sandra Fleury); ses petits-enfants: Nicolas (Sophie Boucher), Stéphanie Blais (Simon Jalbert), Eric (Nathalia Espinel) et Sarah-Ève Rodrigue; ses arrière-petits-enfants : Alice et Flavie Jalbert; ainsi que ses frères et sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Mario qui l'a précédée. La famille désire remercier tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Louis-Hébert, plus particulièrement celui du 2e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite de Québec, 1275, Chemin Sainte-Foy, Local 125 A, tél. : 418-692-0220.