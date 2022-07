BOLDUC, Jeannine Bilodeau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannine Bilodeau, épouse de feu monsieur Raoul Bolduc, fille de feu Jean Bilodeau et de feu Anastasie Bisson. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Anne, France (Carl Tremblay), Guy (Patricia Picard) et Marc; ses petits-enfants: Marc-André, Jean-François (Amélie Béliveau), Daniel (Geneviève Hardy), Alexandre, Maude-Amélie (Julien Claden), David (Laurence Roy) et Félix-Antoine (Audrey Plamondon); ses arrière-petits-enfants: Tristan, Christophe, Violette, Béatrice et Jeanne; ses frères et sœurs: feu Cécile (feu Archélas Cliche), feu Jean-Louis (feu Irène Gagné), feu Rita (feu Honoré Paulin), feu Eliana (feu Paul Asselin), feu Lorenzo (feu Sadie Mooney), feu Gérard (feu Raymonde Giguère), Jacqueline (feu Marcel Bolduc), feu Rose-Anette et Denis (Linda Rundell); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc: feu Simone (feu Raymond Rodrigue), Gilberte (feu Fernand Tanguay), feu Rosaire (feu Thérèse Boulet), feu Noëlla (feu Doris Fortin), feu Clément (feu Régine Turcotte), feu Eva-Rose (feu François Turcotte) et feu Irène (feu Paul Rancourt), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sans oublier sa plus grande amie Juliette Rodrigue avec qui elle a passé de beaux moments d'amitié sincère. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et celui du CHSLD Limoilou pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com