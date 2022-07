DEMERS, Georgette



À Québec, le 24 juin 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Georgette Demers, épouse de feu monsieur Raymond Fournier. Elle était la fille de feu madame Alice Tremblay et de feu monsieur Georges Demers. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Madame Demers laisse dans le deuil son fils, François Fournier (Patricia Arbelot) ; ses petits-enfants : Frédéric (Annick Rousseau), Amélie (Mikaël Pedneault), Maxime (Myriam Gosselin) et Anne-Sao ; ses arrière-petits-enfants : Louis-Philippe, Gabriel, Lili, Nathan et Julia ; son frère Gérard Demers (Jeannine Rodrigue) ; sa belle-sœur Thérèse Barrette (feu Marcel Demers) ; sa grande amie Gisèle Arbelot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Demers et Fournier et des ami(e)s. Elle était également la mère de feu Jean Fournier. Un remerciement spécial à Mme Diane Gallant et à tout le personnel de l'Abri des Sages pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com La direction des funérailles a été confiée à la maison