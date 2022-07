GAGNÉ TALBOT, Maxime



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juin 2022, à l'âge de 49 ans et 9 mois, est décédé Maxime Gagné Talbot, domicilié à Saint-Henri de Lévis, fils de feu Conrad Talbot et de madame Samuella Gagné. Outre sa mère Samuella (Paul-Émile), Maxime laisse dans le deuil Gaétan (Ginette), sa marraine Micheline (feu René Talbot); ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. https://fhdl.ca/. La famille vous accueillera auà compter de 13 h 30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Jean-Chrysostome.