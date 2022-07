ASSELIN, Gérard



Entouré de l'amour des siens, Au CISSS Alphonse Desjardins - l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 juillet 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gérard Asselin époux de madame Lucie Gonthier, fils de feu monsieur Pierre Asselin et feu madame Alphonsine Breton. Il demeurait à Beaumont autrefois de St-Gervais de Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lajeudi le 7 juillet 2022 de 18 h à 20 h et lede 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Lucie Gonthier, ses enfants: Denis (Louise Godbout), feu Yvon, Francine (Simon Trudeau), Chantal (Dany Jomphe); ses petits-enfants: Alexandre, Charles, Émile, Jade, Sarah-Jeanne et Adam; ses frères et sœurs: feu Émile (feu Jeannette Gonthier), feu Jacqueline (feu Gabrielle Pelletier), feu L'abbé Robert, Jean-Paul (Mariette Langlois), feu Lionel (Yvette Pelletier), feu Lucien (Gaétane Leblanc), Laurette (feu Conrad Laprise); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gonthier: feu Lionel (Marie-Anne Vermette), feu Thérèse (feu Almanzor Fradette), feu Jean-Paul (Fernande Laflamme), feu Monique (feu Rolland Laflamme), Maurice (Thérèse Roy), feu Armand (Jacqueline Lemieux), Rachel (Raymond Arsenault), feu Rosaire (Darquise Godbout), feu Jeannine (feu Jean-Guy Vermette), Carmelle (Patrick Baillargeon) et Suzanne (feu Rosaire Asselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la