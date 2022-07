CHANTRE, Nicole Cantin



À son domicile, le 31 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Nicole Cantin, épouse de feu monsieur Vincent Chantre, fille de feu dame Marie-Laure Bégin et de feu monsieur Roland Cantin. Elle demeurait à Saint-Émile, Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Son corps a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Manuel Chantre, Stéphanie Chantre (Denis Paquet); ses petits-enfants : Marine Chantre-Moreault, Joshua Paquet; ses frères et sœurs : André (Ginette Michaud), Édouard (Claudine Carrier), Ginette (Michel Jobin), Pierre, Diane (Yvon Arsenault), Daniel (Édith Arsenault), sa cousine et amie de toujours Marie Cantin (Jacques St-Arnaud), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Jacques Cartier, au Dre Lavoie, à son infirmière Chloé Boucher, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc