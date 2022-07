JULIEN, André



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 juin 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur André Julien. Il était le fils de feu monsieur Joseph Julien et de feu madame Irma Pagé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il était le frère de: feu Cécile (feu Auguste Asselin), feu Jeanne (feu Roméo Lippé), feu Paul (feu Régina Hardy), feu Laurence (feu Robert Blanchette), feu Georges-Albert (Fernande Perron), feu Arthur (feu Évangéline Sioui), feu Irma (Charles Frenette), feu Raymond, Armande (feu Léopold Fiset) et Michel (Colette Huot). Il laisse aussi dans le deuil ses nièces, qu'il considérait comme ses sœurs: Denise Gingras (feu Julien Lamontagne) et Nicole Létourneau (feu Roy Roberts); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec, QC G1J 5B3, Tél.: 1-800-363-0063, site Web : www.fqc.qc.ca