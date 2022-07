MARCOTTE, Jean-Yves



À Québec, le 1er juillet 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Marcotte, fils de feu monsieur Philippe Marcotte et de feu dame Suzanne Matte. Il était l'époux de dame Ghislaine Savard. La famille recevra les condoléances aule samedi 9 juillet prochain à compter de 11 h.L'inhumation suivra au cimetière de St- Alban. Outre son épouse, monsieur Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Joyce Pickford), François (FanWen), Marie-Claude (Serge Grenier) et Élise (Jacques Kirouac); ses petits-enfants: Sabrina et Jessika Pickford-Gilbert, Johnnathan et Charles Pickford-Marcotte, Étienne et Félix Fan-Marcotte, Ann-Sophie Provencher ainsi que Philippe et Laurence Kirouac; son frère Louis-Philippe; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard : Jean-Guy (feu Réjeanne Marcotte), Réal (Nicole Bordeleau), Rita (Lucien Brault), Raymonde (feu Jean Bertin), feu Lise (Gilles Leduc), feu Marie-Andrée, Germain (Carole Gauvreau), Michel (Liliane Careau) et Solange; sa filleule Isabelle Leduc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Selon le souhait de M. Marcotte, l'envoi de fleurs peut être compenser par un don en sa mémoire à l'un des organismes suivants : Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (recherches en hémato-oncologie) 5345, boulevard de l'Assomption, bureau 270, Montréal (Québec) H1T 4B3, https://www.fondationhmr.ca/fr/donnez/don-en-memoire-de/ ou encore à La Fenêtre (organisme sans but lucratif dont la mission consiste à créer des opportunités d'inclusion sociale des personnes handicapées par le biais des arts et la culture) 108, boul. Sainte-Madeleine, Trois-Rivières (Québec) G8T 3L3 / accueil@lafenetre3r.org.