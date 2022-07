GAULIN, Denise Gendreau



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 30 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Denise Gendreau épouse de M. Raymond Gaulin. Elle demeurait à Ste-Pétronille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Chantal (feu Ghislain Tremblay, Pierre Lacroix), Jean-Yves; son petit-fils: Gabriel Tremblay (Vanessa Pelletier); son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Huguette Gendreau, Gérard Michaud, Jeanne D'Arc Gaulin (feu Claude McKibbin), Danielle Gaulin (feu Pierre Vachon), John Moisan), feu Pauline Gaulin) feu Jean-Guy Beaulé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8, https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/