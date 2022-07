DUCHESNE, Marie-Ange



Au CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juin 2022, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédée madame Marie-Ange Duchesne, épouse de feu monsieur Siméon Ferland, fille de feu madame Maria Dufour et de feu monsieur Arthur Duchesne. Elle demeurait à Château-Richer.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Hélène Dupont), Rémy (Louise Rioux), Nicole (Yves Beaudoin), Marcel (Johanne Duclos), Réjean (Paryse Sergent), Raynald (Charlotte Martin) et Claudette (Reynald Cormier). Elle était également la mère de feu Denise (Prime Martineau) et la grand-mère de feu Maryse Beaudoin. Elle laisse aussi dans la tristesse de son départ ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses sœurs: Adrienne (Roland Tremblay), Rollande (feu Jean-Marie Gauthier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines de la famille Duchesne et Ferland ainsi que ses amis. Elle est maintenant allée rejoindre son époux, ses frères, sa sœur ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland. La famille recevra les condoléances,, à 10 h.L'inhumation se fera au Cimetière St-Tite-des Caps. La famille remercie le personnel du Manoir du Château (Château Richer) ainsi que celui de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de la fibrose kystique https://www.fibrosekystique.ca/ ou la Fondation de l'Autisme de Québec: https://www.fondationautismequebec.org/donner/