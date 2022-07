GUY, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 juin 2022, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réjean Guy. Il était le fils de feu Thérèse Audibert et de feu Jean-Pierre Guy. Il demeurait à Boischatel.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre, Marie-Claude (Daniel Bowen), Nancy (Yvon Dorval) et Marie-Pier (Ludovick Bernard); ses petits-enfants : Lydia Bowen (Bruno Bélanger), Arianne Duquette, Matthew Bowen, Aymeric Duquette, Andréanne Dorval et Mathias Dorval (Josée Bilodeau); ses arrière-petits-fils : Léo, Louan et Félix; ses frères : Jean-Jacques (Francine), feu Gilles (Denise), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. : 1-888-939-3333, www.cancer.ca