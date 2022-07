HAMEL, Gaston



À l'Hôpital CHUL, le 30 juin dernier est décédé, à l'âge de 89 ans, monsieur Gaston Hamel. Il est allé rejoindre sa tendre épouse madame Denise Paquin et était le fils de feu Henri Hamel et de feu Noéma Côté. Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (François Hotte), Jean (Guylaine St-Georges) et Martine; ses petits-enfants: Mélina, Sophie, Hugues, Émilie, Laurence, Michael et Denisa. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Jacques et feu Rolande Hamel, Jean-Guy Hamel, Roland Ernst (feu Lucille Hamel) et (feu Jeannine et Jean-Paul St-Pierre); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille a confié monsieur Hamel auLa famille tient à remercier toute l'équipe de la résidence La Roseraie pour leurs bons soins et leur professionnalisme ainsi qu'à l'équipe du 1e étage gériatrique de l'hôpital du CHUL de Québec pour leur soutien à monsieur Hamel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3.