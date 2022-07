LACROIX, Thérèse



Au CHSLD de Ste-Claire, le 23 juin 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Lacroix. Elle était la fille feu Gaudias Lacroix et de feu Alma Isabelle. Elle demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h.Madame Lacroix sera inhumée par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (feu Jean-Claude Béliveau), Micheline, Jean-Claude et Rémy (Suzie Théberge); ses petits-enfants: Nancy Campagna (Éric), Sylvie Campagna (Patrick), Pascal Campagna (Josée), feu Julie Campagna, Éric Laferrière et Jessy Fournier (Éric laflamme); ses arrière-petits-enfants: Shany, Justine, Jean-François, Frédéric, Loic, Logan, Daphnée, Félix-Antoine, Kyhara et Mia; ses arrière-arrière-petits-enfants: Malik et Kylian. Elle était la soeur de: feu Léopold (feu Janine Fournier), feu Florence (feu Emilien Fradette), feu Joseph " John " (feu Rolande Breton), feu Véronique (feu Armand Lapointe), feu Germaine (feu Moise Thibault), feu Alphonse (feu Janette Langlois), feu Yvonne (feu Léopaul Boutin), feu Gérard, Marguerite (feu Réal Labrecque, feu Oscar Leclerc), feu Henri (feu Antoinette Provencal), Madeleine (feu Georges-Henri Chamberland) et feu Daniel (feu Pierrette Goulet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Ste-Claire pour les bons soins prodigués à madame Lacroix. Les arrangements funéraires de madame Lacroix ont été confiés à la Maison funéraire: