BOITEAU, Simone Pelletier



La mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle.- John Petit-SennÀ l'Hôpital de La Malbaie, le 1er juillet 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Simone Pelletier Boiteau, épouse de monsieur René Boiteau, fille de feu dame Lilianne Vaillancourt et de feu monsieur Albert Pelletier. Elle demeurait à St-Aimé-des-Lacs, autrefois de St-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 11h à 14hLes cendres seront par la suite déposées au Columbarium de laOutre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Charles Couillard); ses petits-fils: Charles-Émile et Louis-Thomas; ses frères et sœurs: feu Jacques, Claude (Carole Jean), Céline (feu Michel Landry), Nicole (feu Raymond Dionne), Louise (Pierre Beaupré); son filleul Pascal Landry, ses nombreux neveux et nièces des familles Pelletier et Boiteau; sa belle-sœur Cécile (feu Paul-André Boiteau); ses cousins et cousines; ses précieux ami(e)s du Pied-des-Monts, ami(e)s de longue date infirmières, ami(e)s des quilles ainsi que plusieurs autres. Un chaleureux merci est exprimé au personnel du 4e étage de l'Hôpital de la Malbaie pour leurs soins et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et d l'AVC, 261-4715 avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8https://www.coeuretavc.ca.