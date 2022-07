LANGLOIS, Raymond



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 30 mai 2022, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Raymond Langlois, époux de madame Louise Bussières, fils de feu monsieur Lacasse Langlois et de feu madame Lucette Tessier. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Langlois laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Julie (Stéphane Morisset) et Stéphane (Valérie Cimon); ses petites-filles: Maeva, Rébecca et Anaïs. Il était le frère et le beau-frère de feu Pierre (feu Yvette Pelletier), feu Fernand (feu Marie-Paule Bédard), Robert (Claire Dureau), Monique (Jean-Noël Paquet), Paul (Suzanne Douville), André (Thérèse Savard), Mariette (Jean-Pierre Paquet), Nicole (Jean-Guy Grondines), Céline (Marc Bourassa), feu Francine (Jacques Gosselin); Huguette Bussières, Solange (feu Gaston Bussières), Louisette (Paul Jobin), Nicole, Lorraine (Roger Bussières). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca