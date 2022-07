TAVARA, Aline



Au CHSLD Ste-Hénédine, le 17 mai 2022 à l'âge de 72 ans, est décédée madame Aline Tavara, fille de feu André Tavara et de feu Liliane Carrier. Elle demeurait autrefois à Lévis. Elle est allée rejoindre son fils feu Sylvain. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœur: Jacques, Ginette, Gilles (Manon Caouette) et Francine; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, elle a été confiée au Groupe Garneau Thanatologue et il n'y aura aucune cérémonie.