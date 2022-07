BÉLAND, Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Henri Béland, époux de dame Colette Savard. Il était le fils de feu dame Jeanne Gourdeau et de feu monsieur Joseph Héliodore Béland. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette; ses enfants: Martin (Ginette St-Onge), Eric (Nadia Baldi), Nathalie (Daniel Lemieux) et son petit-fils Philippe (Chloé Bigaouette), Marie Pierre Berti et Sabrina Berti; ses sœurs: Lucie Béland (Gérard Bond), Jeannine Béland et Claudette Béland: ses beaux- frères et belles-sœurs Guy et Huguette Pépin, Monique Savard, Gordon et Gisèle Kerr, Fernand Hamel (feu Céline), Marie-Blanche Babin (feu Claude Savard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.