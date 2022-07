FLEURY, Louisette Alain



À l'Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ), le 28 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Louisette Alain, paisiblement, avec courage, sérénité, débordante de gratitude et entourée de l'amour des siens. Elle était l'épouse de feu monsieur Paul-Émile Fleury et la fille de feu monsieur Georges Alain et de feu madame Marie-Louise Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 12 juillet 2022 de 10h30 à 13h30.et de là au cimetière de La Souvenance, au 301, rang Sainte-Anne (Qc) G2G 0G9, où aura lieu l'inhumation. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Guy (Patricia Bourgault) et Alain; ses petits-enfants: Annick (Mathieu Roy), Joannie, Roxanne (Mathieu), Alexis, Benjamin, David Paul-Émile (Dominique); ses arrière-petites-filles: Aurélie et Émily; ses frères: feu Roger (Pauline Drolet), Claude (Irène Pépin) et Gaston (Lise Manzerolle); ses belles-sœurs de la famille Fleury: feu Émilien (Anne-Marie Chamberland) et feu Georges-Arthur (Réjeanne Bergeron); ses filleuls: Jeanne et Mario; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée, ses sœurs: Gisèle (Ernest Tremblay) et Lucille (François Filioux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fleury: Rolland (Pauline Ferland), Monique (Fernand Ratté), Hélène (Ernest Morin), Louis-Philippe (Marie-Paule Pigeon), Thérèse (Claude Paquet) et Armand (Lise Lockquell). La famille tient à remercier tout particulièrement les Dres Riopelle et Morency de même que le personnel infirmier du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec. La famille désire aussi remercier celles et ceux qui se sont déplacés à son chevet pendant les dix derniers jours de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de soins palliatifs (AQSP), au C.P. 321, succursale Bureau-chef, Granby (Qc) J2G 8E5, téléphone: 514-826-9400, site Web: www.https://www.aqsp.org/ ou encore à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, téléphone: 418-525-4385, site Web : www.https://fondationduchudequebec.org/