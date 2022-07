DESBECQUETS, Marcelle



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de notre mère. Elle est partie rejoindre sa perle, partie quatre mois plus tôt.À l'Hôpital St-François d'Assise, le 29 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée notre mère madame Marcelle Desbecquets. Elle était l'épouse de feu André Dupuis et était la fille de feu Joseph Desbecquets et de feu Lucienne Michaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés : Lise (Richard Barbeau), Guy (Sylvie Boissonneault) et Marc (Marlène Dupuis); ses petits-enfants : Mélanie Barbeau, Marc-André Barbeau (Johanie Fortin), Marie-Pier Barbeau (Maxime Morissette), Karine Dupuis (Jérôme Simard), Émie Dupuis-Boissonneault (Nicolas Godbout), Annik Boissonneault, Alexandre Dupuis (Catherine Lavoie-Cloutier) et Geneviève Dupuis (Alexandre Caza); ses arrière-petits-enfants : Keven, Béatrice, Ismaël, Olivier, Antoine B., Antoine S., Florence, Louis-Philippe, Marilou, Louka et Mattéo. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Charles (feu Thérèse Villeneuve), Irène (feu Lucien Lapointe), Thérèse (Vincent Laflamme), Gisèle (Léandre Mercier), feu Denise (Michel Pellerin), Huguette (feu Donald Trudel), feu Yvon, Jacqueline (feu Gilles Fortin), Lorraine (Gilles Martel), feu Gilles (Jeannine Girard), Céline (Raymond Desnoyers); son beau-frère et ses belles-sœurs : feu Rolande Dupuis, feu Henri (feu Pierrette L'Heureux), feu Madeleine (feu Alphonse Brown), feu Rita (feu Cyrille Dallaire), feu Jeannine (feu Robert Émond), Nicole et feu Suzie; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le 5e étage de cardiologie de l'Hôpital St-François d'Assise de Québec et l'équipe du Pavillon De Claire pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, www.cancer.ca