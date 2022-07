MICHAUD, Langis



À La Sarre en Abitibi, le 28 juin 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé subitement monsieur Langis Michaud, conjoint de madame Dorothée Boivin et fils de feu dame Adrienne Santerre et de feu monsieur David Michaud, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Dorothée Boivin, son fils Olivier Boivin-Michaud (Élizabeth Fortin-Grégoire); ses frères et sœurs: Micheline (Claude Tanguay), Claude (Lyne Caron), Suzanne (Noël Légaré), feu Jean-Paul (Bonnie Thomas), Josée (Jocelyn Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h h à 10h45La direction des funérailles a été confiée à