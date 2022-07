GIRARD, Lorraine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Lorraine Girard, épouse de feu monsieur Roland Blouin, fille de feu Charles Eugène Girard et de feu Marguerite Moisan. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera 30 minutes avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Martial (feu Noëlla Benoît, Thérèse Lesage), feu Louise (feu Gilles Laferrière), Simon (Francine Desbiens), feu Rodrigue (feu Rose-Hélène Gilbert), Hélène (feu Laurent Mouchet) et Louis-Marie; ainsi que sa filleule Claude, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Jean-Paul, (feu Simone Tremblay), feu Adrien (feu Françoise Hallé), feu Armand (feu Lucille Fraser), feu Marguerite (feu Gérard Blouin), feu Raymond Blouin (feu Thérèse Ménard), feu Charles Henry (feu Liliane Hallé), feu Pauline (feu Jean-Marc Joncas), feu André (Jeanne d'Arc Guay), feu Lucien, Roger (feu Jeanne Dumont), feu Jacques (feu Pierrette Gosselin), feu Louise (Marcel Vachon), feu Marcel (Agathe Bouchard). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués, leur humanisme et leur empathie tout au long de ces moments difficiles. Un remerciement à Claire Joncas et Sylvain Simard pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com