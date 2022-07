DUFRESNE, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Jacqueline Dufresne, épouse de Roger Leduc. Elle était la fille de feu Aurore English et de feu Jules Dufresne. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Mark Leduc (Karen Chapman) et Scott Leduc (Suzanne Scarrow); les petits-enfants de son époux: Kirsten et Hailey Leduc; ses frères et sœurs: feu Léopold (Denise Fortier), feu Toussaint (Gaétane Boudreault), feu Yvon (Rosemary Peters), feu Bella (feu Léonide Boulay), Jean-Marc, Rodolph (Gaétane Côté), O,neil, Lise (feu Normand Paré) et Adrienne (Michel Arcand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leduc: feu Richard (feu Pierrette Gamache), feu Colette (feu Bob French), Nicole (Paul Pépin), Manon et Lise (Bruno Brunetti). Elle laisse également dans le deuil ses nièces: Julie Paré (Jean-François Caron), Marie-Claude Paré (David Couture), Sarah Paré (Charles Turgeon); leurs enfants Ariane, Noémie, Mathis, Alexis et Maély; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Frédérique Bissonnette et le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera aule vendredi 8 juillet 2022 de 18 h à 21 h et samedi le 9 juillet à compter de 9 h.