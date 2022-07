MIVILLE, Marc-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2022, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Marc-André Miville, fils de feu Jean-Marc Miville et de Madeleine Servante. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Gabrielle Michaud, Mathieu Michaud-Miville et Danny Michaud-Miville; ses petits-enfants: Louis Lemieux et Alice Michaud; sa mère: Madeleine Servant (feu Jean-Marc Miville), ses frères et sœurs: Eric, Sylvain, Adrien, Helene, Brigitte, Johanne, Sylvie et feu Denis; sans oublier son amie de cœur: Karyne Bergeron. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Ses enfants tiennent à remercier tout le personnel médical qui a été auprès de Marc-André durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. La famille vous accueillera au complexe, à compter de 13h.