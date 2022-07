RACINE FORTIN, Réjeanne



Au CHSLD de Lévis, le mercredi 29 juin 2022, est décédée à l'âge de 85 ans et 1 mois, madame Réjeanne Racine, épouse de feu monsieur Roland Fortin. Elle était la fille de feu Adélix Racine et de feu Rose-Aimée Fleury. Elle demeurait autrefois à Saint-Luc-de-Bellechasse. Madame Réjeanne Racine sera exposée à lale samedi 9 juillet de 8h30 à 10h15.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de: feu Jacinthe et Chantal (Germain Chabot); la grand-mère de: Emilie (Alain Leclerc) et Michaël Morin (Alexandra Fontaine), Elizabeth (Marc-André Baron) et Laurence Chabot (Raphaël Albert); ainsi que l'arrière-grand-mère de: Alycia Leclerc-Rousseau, Jacob et Logan Leclerc, Alexis et Félix Morin. Elle était la sœur de: Pierrette (feu Clément Cameron), feu Yolande (feu Bertrand Cameron), Georgette (feu Jacques Chabot), Madeleine (feu Régis Bolduc), Denise (Henri Quirion), feu Denis (Germaine Leclerc), Marielle (Jean-Luc Beaudoin), Diane (Christian Leclerc), feu Réjean, Michelle (Gilles Racine) et André (Marjolaine Gagné). De la famille Fortin, elle était la belle-fille de feu Joseph Fortin (feu Rosella Plante) et la belle-sœur de: feu Gérard (feu Bertha Breton), feu Yvette, feu Lucien, feu Juliette (feu Camille Gosselin), feu Adrienne (feu Léopold Lagrange), feu Annette (feu Diogène Bisier), Soeur Yolande, n.d.p.s., feu Jeannine (feu Marc Côté), feu Henriette (feu Claude Fortin) et feu Raymonde (feu Welly Lachance). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du 4e étage du CHSLD de Lévis pour leurs bons soins ainsi qu'à l'abbé Raymond Poulin pour sa disponibilité. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.