GÉLINAS, Cécile Pronovost



À l'Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 18 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Cécile Pronovost, épouse de monsieur Fernand Gélinas, fille de feu Armand Pronovost et de feu Dolorès Roger. Elle demeurait à Trois-Rivières.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Fernand Gélinas; ses enfants: Réjean (Diane Gauthier), Jacques (Johanne Chabot), Michel et Claudette (Jim Cameron); ses petits-enfants: Michael, Carine, Jean-Marc, Jennifer, Kyla, Audrey, Maxime, Sandy, Matthieu, Emmanuelle, Katy et Simon; ses belles-sœurs: Lucie Gélinas (feu Léo Bellemare), Lucette Gélinas (feu Irénée Dubé), Yolande Lacerte (feu René Pronovost), Pierrette Morissette (feu Martial Pronovost) et Madeleine Thibeault (feu Claude Gélinas); ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses enfants: Diane, Denis, Jocelyn, ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières et de la Maison Maya pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, Avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, Tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca.