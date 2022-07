BOIVIN, Claude (Poppy)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juin 2022, à l'âge de 66 ans est décédé monsieur Claude Boivin. Il était l'époux de madame Michèle Dion. Il était le fils de feu monsieur Edmour Boivin et de madame Laurette Plante. Il était originaire de Québec. Outre sa mère et son épouse, il laisse dans le deuil son fils Dale (Véronique Labrie), ses belles-filles: Geneviève (Daniel Bédard), Valérie (Alexandre Marchand) et Dominique (Denis Minville); ses petits-enfants: Audrey, Simon, Édouard et Viviane. Il laisse également dans le deuil ses deux frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin et Dion. Il laisse aussi dans le deuil la mère de son fils Monique Proulx, ainsi que de nombreux, neveux nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux amis. La famille a confié monsieur Boivin auLa famille recevra les condoléances de 10h à 13h au salon du complexe,La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'IUCPQ pour le suivi et l'accompagnement fait à monsieur Boivin ainsi que les premiers répondants de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués à monsieur Boivin et à sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5).