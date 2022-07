DUBOIS, Guy



De Saint-Flavien, le 10 juin 2022, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis, monsieur Guy Dubois. Il était l'époux de feu madame Hermance Charest, et fils de feu monsieur Nazaire Dubois et de feu madame Rose Biron. Il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (François Nadeau), Jocelyn (Nathalie Roy), et ses enfants, Jennifer (Mathieu Desjardins), Jeffrey et James. Alain (Nathalie Garneau) et leur fille Béatrice. Ses frères et sœurs: feu Huguette Dubois (feu Martin Houde), feu Yolande Dubois (Paulin Houde), Jacques Dubois (Anita Dion), feu Denis Dubois (Monique Bergeron), feue Suzanne Dubois (feu Henri Messier), Clémence Dubois (feu Lauréat Moreau), Gaston Dubois (Diane Rousseau), Nicole Dubois (Gilles Dion), Ginette Dubois (feu Robert Villeneuve). Ses belles-sœurs: Sr Réjeanne Charest, Gracieuse Charest (Jean-Guy Bergeron), son beau-frère Gilles Charest (Ginette Lemay) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que de la villa Laurence pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances à la maison funérairede midi à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Congrégation des Sœurs de Ste-Croix, pour l'Hôpital l'Espérance de Pilate en Haïti.