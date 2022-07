Accident de VTT à Stoneham-et-Tewkesbury: un homme et une fillette luttent pour leur vie

Un homme dans la quarantaine et une fillette de moins de 10 ans luttent présentement pour leur vie après avoir percuté un arbre en VTT sur un terrain privé à Stoneham-et-Tewkesbury.

«Vers 18 h, les policiers de la MRC Jacques-Cartier ont été appelés sur la route 371 pour une collision entre un VTT et un arbre», confirme Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’homme et la jeune fille ont été transportés au centre hospitalier pour soigner des blessures graves et les autorités ont des raisons de craindre pour leur vie.

Un reconstitutionniste et un enquêteur devaient se rendre sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.