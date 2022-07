Chaos dans les aéroports: Air Canada ne transportera plus d’animaux en soute

Air Canada a annoncé mercredi qu’elle ne transportera plus les animaux de compagnie en soute jusqu’au 12 septembre, en raison de retard «plus longs qu’à l’habitude» dans les aéroports.

«En raison de retards plus longs qu’à l’habitude aux aéroports, et pour la sécurité et le confort de votre animal de compagnie, nous n’accepterons pas de nouvelles demandes pour des animaux de compagnie voyageant dans la soute à bagages jusqu’au 12 septembre 2022», peut-on lire sur le site d’Air Canada.

Les personnes qui souhaitent voyager avec leur animal peuvent toutefois l’apporter dans la cabine si celui-ci remplit les conditions requises (notamment la taille et le poids). Pour ceux qui ne peuvent pas prendre Fido ou Minou dans la cabine, la compagnie aérienne invite les voyageurs à considérer l’option Air Canada Cargo.

Un chien abandonné 21 heures avec les bagages

Dimanche, CTV News rapporté qu’un chien transporté par Air Transat avait été abandonné pendant 21 heures avec les nombreux bagages à l’aéroport international Pearson à Toronto.

«Il a été retrouvé dans un coin avec des bagages perdus», avait alors confié Jena Butts, la propriétaire de l’animal.

Cette dernière, qui estime que son chien a été «traumatisé», a raconté que lorsqu’un agent l’a trouvé et sorti de sa cage pour lui donner de l’eau, il était recouvert d’urine.