PARENT, Aline Lachance



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée, entourée de sa famille, dame Aline Parent, épouse de feu Lucien Lachance. Malgré le grand vide laissé par son départ, elle laissera de beaux souvenirs aux gens qui l'aimaient tant. Née à Giffard, le 24 octobre 1928, elle était la fille de feu dame Christiana Fortin et de feu monsieur Henri Parent. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Madame Parent laisse dans le deuil ses filles: Lise (Claude Quinn), Claire (feu Gilles Juneau); ses petits-enfants: Catherine (Jimmy Emond) et Jérémie (Audrey Gagnon); ses arrière-petits-enfants: Antoine et Justine qu'elle aimait tant; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marie (feu Georges Desrochers), Pierrette Bédard (feu André), Thérèse Roy (feu Lionel), Nicole Fiset (feu Jacques), Claudette Roberge (feu Robert), Mariette (François Desrochers); de la famille Lachance: Simone (feu Joseph Lachance), feu Anita (Adrien Bolduc), Madeleine (Maurice Martineau), Diane (feu Jean-Marie Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Jean-Louis (Étiennette Côté), Yvette (Roger Caron), Roland; et la belle-sœur de la famille Lachance: Marianna (Gilles Roy), Yvette (Henri Lessard), Henri (Madeleine Poulin), David (Gilberte Lachance), Emile (Jeanne D'Arc Huot) Jeannette (Raymond Simard), Clément, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, unité 10500 pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de