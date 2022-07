MÉTHOT, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 4 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé Marcel Méthot, époux de Nicole Therriault, fils de feu Rosa Larose et de feu Siméon Méthot. Natif de Saint-Agapit, il habitait Saint- Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son beau-fils Claude Paquet, ses frères et soeurs: feu Rosaire (feu Patricia Lavigne), Patrick (Laurette Gagné), feu Gilles, Philippe (Marie-Claire Bergeron), Monique (Laurent Demers), Evariste (Raymonde Rousseau) et Madeleine (feu Pierre Fiset); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Therriault: feu Jean-Paul (feu Ginette Pelletier), Emerentienne (Jules Myrand), Mariette (Guy Bédard), feu Géraldine (Jacques Hamel) et Noël (Louise Gaumond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Merci au personnel de la Résidence le Charnycois et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins qu'il a reçus de chacun.précédé des condoléances à compter de 10 h et suivi de la mise en terre au cimetière de la paroisse Saint-Rédempteur. Il a été confié au