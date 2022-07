BOUFFARD, Adélia



À l'Hôtel-Dieu Lévis,le 16 juin 2022, à l'âge de 102 ans est décédée Adélia Bouffard, épouse de feu Alfred Ouellet. Elle était la fille de feu Pamphile Bouffard et de feu Éva Dumont. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Germaine (Gilles Lachance), Paul (Denise Blouin), Monique (Roger Fournier), feu Simone (Arsène Blouin(Georgette Breton)), René (Denise Roberge), Rose (Claude Labonté), André (Diane Labonté), Michel (Ginette Lacasse), feu Jacques, Raymond (Raymonde Faucher), Denise (feu André Larose), feu Gilles (Sylvie Guay (Réjean Bérubé)); ses trente petits-enfants; ses soixante-deux arrière-petits-enfants; ses quatre arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Régina (feu Achille Bourget), feu Léo (feu Anne-Marie Parent), feu Rosaire (Laurette Cantin), feu Yvonne (feu Gérard Lavertue), feu Louis-Philippe (feu Éva Ouellet), feu Angéline (feu Adrien Turcotte), feu Noël (Huguette Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: feu Georgiana Ouellet (feu Théodule Couture), feu Anthonia Ouellet, (feu Albert Lambert), feu Hilaire Ouellet, feu Gemma, feu Bertha (feu Robert Roy ); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Précieux Sang et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à laà compter de 10h.