PAYEUR, Joseph



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Joseph Payeur, époux de feu madame Georgette Demers. Il demeurait à la résidence Le Riverain et était natif de St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil son amie des dernières années madame Rita Gamache; ses enfants: Yvon (Nicole Blanchette), Pierre (Lisette Côté), Marcel (Josée Guérard), France (Jacques Lachance), Clément (Johanne Martineau) et Sylvain (Jo-Anne Brûlé); ses petits-enfants: Marie-Pier (Mike Ouellette), Frédéric (Chantal Dubois), Keven, Charlotte (Jimmy Rousseau), David (Sonia Cloutier), Danny (Johanne Côté), Rémy(Julye Crête), Maude (Jordan Gagnon), Olivier, Maxime (Chrystelle Bilodeau); Jonathan (Sarha Miller); ses 11 arrière-petits-enfants : Elysabeth, Noali, Lionel, Henri, Élisabeth, Isaak, Audray, Gabriel, Koralie, Dylan, Lilyanne; La famille Payeur : Thérèse (Léandre Audet), Irène; La famille Demers : Marcelin (Agathe St-Onge), François, Jacqueline, Aline. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés des familles Payeur et Demers. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Riverain pour les bons soins prodigués. Nous tenons également à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins et le soutien. Merci.où la famille vous accueillera à compter de 10h.