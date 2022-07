CANTIN, Aline



" On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux "Saint-ExupéryAu CHUL, le 27 juin 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée dans la dignité et entourée d'amour madame Aline Cantin, fille de feu Pierrette Cantin et de feu Bruno Cantin. Elle laisse dans le deuil sa fille Pascale; son gendre Thierry; ses petits-enfants adorés: Francis et Léa; ses frères: Pierre (Danielle Dussault), Mario (Maryse Caron) et Patrick (Sylvie Bard); ses nièces: Maude, Vanessa, Karolane et Mélissa; ses grands amis: Karine et Louis; ses amis de Vice Versa; plusieurs amis fait lors de voyages mémorables; ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Sa fille tient à remercier sincèrement les docteurs Charles Étienne Dubrûle et Benoit Dubuc, ainsi que monsieur Sébastien Dion du CHUL de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.